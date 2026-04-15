EUA condena dois homens por plano para financiar armas norte-coreanas

Dois americanos foram enviados à prisão por participar de uma rede que ajudava norte-coreanos a conseguir emprego em empresas dos Estados Unidos e arrecadar fundos para os programas armamentistas de Pyongyang, informou o Departamento de Justiça nesta quarta-feira (15).

Kejia Wang, de 42 anos, foi condenado a nove anos de prisão após se declarar culpado de conspiração para cometer fraude eletrônico, lavagem de dinheiro e roubo de identidade.

Zhenxing Wang, de 39 anos, foi condenado a quase oito anos depois de admitir sua participação em uma conspiração para cometer fraude postal e eletrônica e lavagem de dinheiro.

Mais de 100 empresas americanas foram alvo desse esquema, entre elas várias companhias da lista Fortune 500 e um contratante de defesa, segundo informou o Departamento de Justiça.

"O esquema consistia em inserir trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos nas folhas de pagamento de empresas americanas desavisadas e nos sistemas informáticos dos Estados Unidos, potencialmente prejudicando nossa segurança nacional", disse John Eisenberg, procurador-geral adjunto para assuntos de segurança nacional.

Os homens foram acusados em junho de 2025 junto com outras oito pessoas que residem fora dos Estados Unidos e seguem foragidas.

"Este caso revela um esquema sofisticado que explorou identidades americanas roubadas e empresas dos Estados Unidos para gerar milhões de dólares para um regime estrangeiro hostil", disse a procuradora federal Leah Foley.

O Departamento de Justiça afirmou que as manobras dos trabalhadores de tecnologia da informação norte-coreanos geram milhões de dólares por ano para o Ministério da Defesa da Coreia do Norte e seus programas de armamento.

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