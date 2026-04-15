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Incêndio atinge uma das duas refinarias da Austrália

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Repórter
15/04/2026 19:30

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Um incêndio avança sem controle nesta quinta-feira (16, datal local) sobre as instalações de uma das duas refinarias de petróleo da Austrália, responsável por produzir 10% do combustível consumido no país.

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O serviço de bombeiros do estado de Victoria informou que foi acionado às 23h15 de quarta-feira após receber múltiplos relatos de explosões e chamas na refinaria de petróleo da Viva, localizada em Geelong.

"O incêndio ainda não está sob controle, embora atualmente esteja limitado à planta", declarou o corpo de bombeiros em um comunicado.

Não foram registrados feridos, e a Viva afirmou que "não há impacto imediato no fornecimento de combustível".

Essa refinaria, que entrou em operação em 1954, "pode processar até 120.000 barris de petróleo por dia, produzindo gasolina, diesel, GLP, combustível para aviões, gasolina de aviação e combustível de baixo teor aromático", segundo a empresa Viva Energy.

Nessa unidade é produzido 10% do combustível consumido na ilha.

O incêndio ocorre uma semana após a Viva Energy firmar um acordo com o governo australiano para garantir o fornecimento adicional de combustível durante a guerra no Oriente Médio.

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bes/mlm/dga/vel/am

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