S&P 500 e Nasdaq batem novos recordes com possibilidade de paz no Oriente Médio

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta na quarta-feira (15), com os índices S&P 500 e Nasdaq alcançando novos máximos históricos, impulsionados pela confiança dos investidores na continuidade das negociações entre Estados Unidos e Irã.

O índice Nasdaq Composite, com forte presença de empresas tecnológicas, subiu 1,59%, para 24.016,02 pontos, superando seu fechamento máximo anterior registrado em outubro de 2025.

O índice ampliado S&P 500 também alcançou um novo máximo de 7.022,95 pontos (+1,18%) no fechamento.

Apenas o Dow Jones Industrial Average fechou com leve baixa, de 0,15%.

Os operadores antecipam o início de novas negociações entre Washington e Teerã depois que Donald Trump afirmou nesta terça-feira que as conversas poderiam ocorrer "nos próximos dois dias".

O presidente americano também declarou que a guerra com o Irã estava "praticamente terminada" durante uma entrevista à emissora Fox News.

No entanto, "a situação geopolítica continua sendo complexa, já que Teerã e Washington competem pelo controle do Estreito de Ormuz", onde o tráfego segue "muito abaixo do normal", indica José Torres, da Interactive Brokers.

Essa via marítima estratégica, por onde habitualmente transita um quinto da produção mundial de petróleo e gás, está quase paralisada desde os primeiros ataques israelenses e americanos ao Irã no fim de fevereiro.

No âmbito macroeconômico, Wall Street reagiu com pouca movimentação nesta quarta-feira ao "Livro Bege" do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), uma publicação periódica sobre a situação econômica nos Estados Unidos que citou a guerra no Oriente Médio "como uma importante fonte de incerteza".

No mercado de títulos públicos, o rendimento dos papéis do Tesouro americano com vencimento em 10 anos subia em torno de 4,28% por volta das 20h20 GMT (17h20 em Brasília), contra 4,26% no fechamento de terça-feira.

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