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Assessor de líder supremo do Irã ameaça afundar navios dos EUA

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Repórter
15/04/2026 18:54

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O assessor militar do líder supremo do Irã advertiu, nesta quarta-feira (15), que o seu país poderia afundar os navios americanos no Estreito de Ormuz se Washington decidir "vigiar" esta via marítima estratégica para o mercado global de petróleo.

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Washington impôs o bloqueio do estreito depois que o Irã fechou a passagem em resposta aos ataques americanos e israelenses que deram início à guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro.

"O senhor Trump quer ser a polícia do Estreito de Ormuz. Esse é realmente o seu trabalho? Esse é o trabalho de um exército poderoso como o dos Estados Unidos?", disse, na televisão estatal, Mohsen Rezaei, antigo comandante em chefe da Guarda Revolucionária, nomeado no mês passado como assessor militar pelo aiatolá Mojtaba Khamenei.

"Seus barcos serão afundados por nossos mísseis [...] criaram um grande perigo para o Exército americano. Sem dúvida podem ficar expostos a nossos mísseis e podemos destruí-los", declarou Rezaei.

Além disso, o assessor de Mojtaba Khamenei afirmou que seria "fantástico" se os Estados Unidos invadissem o Irã por terra, pois "tomaríamos milhares de reféns e, por cada refém, obteríamos bilhões de dólares".

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bur-sjw/dga/dg/rpr/am

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