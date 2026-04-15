Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Júri conclui que dono da Ticketmaster operou monopólio ilegal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/04/2026 18:54

compartilhe

SIGA

Um júri americano determinou, nesta quarta-feira (15), que o gigante do entretenimento Live Nation exerceu um monopólio por meio de sua empresa Ticketmaster, violando leis federais e estaduais, segundo o procurador-geral da Califórnia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O veredicto, que pode ter profundas repercussões no mundo dos shows, foi anunciado após quatro dias de deliberações. As sanções podem incluir a separação das empresas.

O júri considerou a Live Nation e a Ticketmaster responsáveis por condutas anticompetitivas que prejudicaram a indústria musical e incluíram a cobrança excessiva dos consumidores, de acordo com o procurador-geral Rob Bonta.

"Esta é uma vitória histórica e contundente para os artistas, os fãs e as casas de espetáculo que os recebem", disse Bonta em um comunicado.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do resultado de hoje e especialmente orgulhosos de nossa coalizão composta tanto por estados vermelhos (republicanos) quanto azuis (democratas), que entenderam que precisávamos nos unir para proteger nossos consumidores, negócios e economias estaduais da conduta ilegal da Live Nation", acrescentou.

Segundo Bonta, o júri determinou que a Live Nation cobrou a mais pelos ingressos vendidos aos consumidores de maio de 2020 até 2024.

O juiz Arun Subramaniam definirá os valores a serem pagos pela Live Nation, assim como medidas destinadas a evitar que a empresa volte a abusar de seu poder no mercado de ingressos para eventos ao vivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gc/jgc/jm/mr/ic/am

Tópicos relacionados:

eua internet midia tecnologia ticketmaster

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay