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Criminoso de guerra Ratko Mladic sofre AVC

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AFP
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Repórter
15/04/2026 18:42

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O criminoso de guerra sérvio-bósnio Ratko Mladic, que cumpre pena de prisão perpétua em Haia, encontra-se em estado grave, após sofrer um AVC, informou seu filho à TV pública local nesta quarta-feira (15).

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Mladic, 83, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional em 2017, por genocídio e crimes de guerra cometidos na década de 1990, durante a Guerra da Bósnia.

Conhecido como "açougueiro da Bósnia", o ex-comandante foi condenado por seu papel no cerco a Sarajevo e no massacre de Srebrenica em 1995, no qual 8.000 homens e meninos muçulmanos bósnios foram mortos.

Darko Mladic informou à emissora RTRS que foi procurado na última sexta-feira por uma médica que tinha permissão da ONU para informá-lo sobre o estado de saúde de seu pai. "Ela me explicou brevemente que acreditam que se tratou de um AVC leve, que o transferiram para um hospital civil e que ele retornou à prisão após passar por exames."

Darko afirma que o estado de saúde do pai piora a cada dia: "A situação é muito grave."

Ratko Mladic foi preso na Sérvia em 2011, após passar 16 anos foragido. Autoridades do tribunal não fizeram comentários sobre seu estado de saúde.

Em julho de 2025, a corte negou um pedido de libertação, sob a justificativa de que o ex-militar não sofre de "doença terminal aguda".

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ljv/dga/dg/lb/am

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