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Swiatek inicia sua temporada no saibro com vitória tranquila em Stuttgart

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Repórter
15/04/2026 17:56

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Quatro vezes campeã de Roland Garros, a polonesa Iga Swiatek iniciou sua temporada no saibro nesta quarta-feira (15) com uma vitória sobre a alemã Laura Siegemund pela segunda rodada do torneio WTA 500 de Stuttgart.

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A ex-número 1 do mundo, cuja última participação terminou em uma surpreendente eliminação precoce ao perder para sua compatriota Magda Linette, em Miami, no mês passado, desta vez não deu chances à favorita local Siegemund, vencendo por 6-2 e 6-3.

Swiatek trocou de treinador após sua derrota em Miami e agora é dirigida pelo espanhol Francisco Roig.

Também nesta quarta-feira, a jovem russa Mirra Andreeva garantiu uma vitória suada, por 5-7, 6-2 e 6-4, na primeira rodada em Stuttgart, contra a atual campeã do torneio alemão, a letã Jelena Ostapenko.

Após conquistar o WTA 500 em Linz na semana passada, a tenista de 18 anos, atual número 9 do mundo, iniciou sua temporada no saibro em excelente forma.

Sua próxima adversária será Alycia Parks, depois que a norte-americana derrotou a esperança local Noma Noha Akugue em sets diretos.

-- Resultados desta terça-feira do WTA 500 de Stuttgart:

. Simples feminino - Primeira rodada:

Zeynep Sönmez (TUR) x Jasmine Paolini (ITA/N.5) 6-2, 6-2

Alycia Parks (EUA) x Noma Noha Akugue (ALE) 6-4, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/N.6) x Jelena Ostapenko (LAT) 5-7, 6-2, 6-4

Linda Nosková (CZE) x Zhang Shuai (CHN) 5-7, 6-1, 6-4

. Simples feminino - Segunda rodada:

Iga Swiatek (POL/N.3) x Laura Siegemund (ALE) 6-2, 6-3

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./bds/iga/cl/aam/am

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