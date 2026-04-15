Nobel da Paz presa no Irã se encontra em estado crítico, dizem familiares
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O estado de saúde da iraniana Narges Mohammadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, é crítico, após ela ter sofrido um infarto no mês passado, advertiram, nesta quarta-feira (15), membros de seu entorno após visitá-la dias atrás na prisão do norte do Irã onde ela está reclusa.
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Mohammadi, de 53 anos, foi detida em 12 de dezembro passado na cidade de Mashhad, após criticar as autoridades clericais do Irã durante uma cerimônia fúnebre.
Familiares e advogados da Nobel da Paz receberam autorização para visitá-la no sábado.
Durante o encontro, "foram vistos claros sinais de deterioração de seu estado geral e sua condição física foi descrita como crítica", informou sua fundação em um comunicado.
Em uma primeira visita de seus entes queridos, no fim de março, soube-se que ela tinha sofrido um infarto no começo daquele mês.
A família informou, após a reunião de sábado, que a Nobel "se debilitou muito e perdeu muito peso", segundo declarações de seu irmão, Hamidreza Mohammadi, residente na Noruega, citadas no comunicado.
Mohammadi ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2023, em reconhecimento a mais de duas décadas de ativismo em defesa dos direitos humanos.
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