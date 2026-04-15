Presidente do Botafogo chama anúncio da venda do clube de "desagradável"

O presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, considerou "extremamente desagradável" o anúncio da venda do clube, publicado na semana passada na imprensa inglesa, embora tenha pedido calma e anunciado medidas para "proteger" o time.

Um anúncio no Financial Times de sexta-feira informava sobre a venda dos três clubes nos quais a multinacional Eagle Football Holdings Bidco detém participação majoritária: além do Botafogo, o francês Lyon e o belga Molenbeek. A notícia pegou o clube carioca de surpresa.

"Temos acompanhado atentamente essa briga internacional entre os sócios da Eagle Holdings, a companhia que é acionista do Botafogo. Obviamente é extremamente desagradável você estar nos classificados da Inglaterra. 'Vendo aqui um carro e vendo aqui o Botafogo e o Lyon', disse Magalhães, na noite de terça-feira, em entrevista para a CNN Brasil.

A Eagle Bidco foi colocada sob administração judicial na Inglaterra em março, na sequência de uma crise financeira decorrente de dívidas.

"É uma situação muito chata, mas é parte de um rito que o administrador judicial indicado pela Justiça inglesa tem que fazer para colocar os ativos na rua para tentar ter ofertas sobre os ativos e pagar os credores da melhor maneira", acrescentou o dirigente.

De propriedade do americano John Textor, o Botafogo está simultaneamente envolvido em disputas judiciais no Brasil com a Eagle Football Holdings Bidco e o Lyon, cobrando pagamentos pendentes.

"Meu dever é proteger o Botafogo da melhor maneira. Estamos mantendo conversas com o John Textor regularmente", disse JP Magalhães.

"Temos mantido diálogo com todas as partes envolvidas" para "garantir a proteção do Botafogo", assegurou o dirigente.

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o clube carioca enfrenta dificuldades financeiras em meio ao colapso da Eagle Football Holdings Bidco, por meio da qual Textor adquiriu, originalmente, os três clubes do grupo.

A crise da holding, em meio a questionamentos sobre a gestão de Textor, se agravou no ano passado devido a dívidas do Lyon, o que quase resultou em um rebaixamento administrativo do clube na França.

Textor perdeu o controle operacional do Lyon em junho de 2025 para a Ares, o fundo que lhe havia emprestado € 425 milhões (R$ 2,5 bilhões na cotação atual) para a compra do clube em 2022, e, posteriormente, foi destituído do cargo de diretor da Eagle Bidco.

Ele permanece no controle do Botafogo devido a uma decisão judicial no Brasil que bloqueou as ações do clube em julho.

Enquanto isso, a empresária americana Michele Kang prepara uma oferta para adquirir o Lyon em sua totalidade, segundo comunicado divulgado na terça-feira pelo Eagle Football Group, que controla o clube francês.

Kang já está no comando da agremiação francesa.

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