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EUA não prorrogará isenção das sanções ao petróleo russo

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Repórter
15/04/2026 16:02

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, declarou nesta quarta-feira (15) que Washington não prevê estender uma isenção temporária de sanções que permitia a venda de petróleo russo já em trânsito por via marítima.

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"Não renovaremos a licença geral sobre o petróleo russo", afirmou em uma coletiva de imprensa, um dia depois que o Departamento do Tesouro anunciou que também não prorrogaria uma medida semelhante para o petróleo iraniano.

Ambas disposições tinham como objetivo amortecer os choques de oferta mundial decorrentes da guerra deflagrada no Oriente Médio pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Também visavam cortar as fontes de receita das autoridades dos dois países.

O objetivo é punir Moscou pela invasão da Ucrânia e Teerã por continuar com seu programa nuclear e financiar grupos armados como o Hezbollah, no Líbano.

No entanto, em março, Washington implementou uma isenção temporária que permitia a venda de petróleo destes países para moderar o aumento de preços após a guerra no Oriente Médio.

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myl/ni/dg/mel/yr/am

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