Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

De Minaur e Etcheverry são eliminados na 2ª rodada do ATP de Barcelona

Publicidade
Carregando...
AFP
AF
AFP
Repórter
15/04/2026 14:54

compartilhe

SIGA

O tenista sérvio Hamad Medjedovic derrotou o australiano Alex de Minaur por 6-3 e 6-4 nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada do Aberto de Barcelona, em que o argentino Tomás Etcheverry também foi eliminado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Medjedovic garantiu o primeiro set ao quebrar o serviço de seu adversário quando vencia por 4-3, abrindo a vantagem para 5-3 antes de fechar a parcial com um game em que sacou e não cedeu nenhum ponto. 

De Minaur, número 7 do ranking da ATP, reagiu quebrando o serviço do sérvio para abrir 3-0 no segundo set. No entanto, Medjedovic se recuperou para vencer os cinco games finais, conquistando tanto o set quanto a partida. 

O australiano, que chegou às quartas de final na semana passada em Monte Carlo, conseguiu converter apenas um de seus nove break points.

Medjedovic, que vinha das rodadas classificatórias, enfrentará o português Nuno Borges (52º do ranking) por uma vaga nas semifinais. Borges derrotou o argentino Etcheverry também nesta quarta-feira, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4). 

O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, que havia reclamado de um desconforto no punho na terça-feira, durante sua vitória sobre o finlandês Otto Virtanen, anunciou sua desistência do ATP de Barcelona. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbs/gr/mcd/aam

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay