Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA diz ter impedido passagem pelo Estreito de Ormuz de nove navios que saíram do Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/04/2026 14:06

compartilhe

SIGA

O exército dos Estados Unidos afirmou, nesta quarta-feira (15), que havia impedido a passagem de nove embarcações que partiram de portos iranianos durante os dois primeiros dias do bloqueio naval imposto contra a república islâmica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Nove navios acataram a ordem das forças americanas de dar meia-volta e retornar a um porto ou zona costeira iraniana”, declarou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), responsável pelas tropas americanas no Oriente Médio, em uma publicação no X.

“Nenhum navio conseguiu passar pelas forças americanas”, garantiu o comando militar. Porém, dados de rastreamento naval parecem colocar essa informação em dúvida.

Na terça-feira, ao menos três navios que zarparam de portos iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz, segundo esses dados via satélite, embora alguns que seguiram essa rota posteriormente tenham retornado.

Esses três navios estão entre as sete embarcações ligadas ao Irã que atravessaram o estreito depois que o bloqueio de Washington entrou em vigor às 11h (horário de Brasília) de segunda-feira, de acordo com o fornecedor de dados marítimos Kpler.

As forças de Teerã praticamente fecharam o estreito após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou no domingo que havia ordenado o bloqueio dos portos iranianos após o fracasso das negociações de paz entre Washington e Teerã no Paquistão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/acb/mel/ic/aa

Tópicos relacionados:

bloqueo eua guerra ira israel portos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay