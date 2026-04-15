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Papa pede 'respeito aos direitos humanos' perante presidente dos Camarões

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Repórter
15/04/2026 14:06

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O papa Leão XIV proferiu um discurso impactante nesta quarta-feira (15), durante sua visita a Camarões, exortando ao "respeito aos direitos humanos" perante o presidente do país, Paul Biya, que está no poder há 43 anos. 

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"A segurança é uma prioridade, mas deve sempre ser exercida com respeito aos direitos humanos", declarou o papa na presença de Biya, que é acusado de repressão brutal aos protestos após sua reeleição para um oitavo mandato em outubro.

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bur-cmk/sbk/an/pc/aa

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