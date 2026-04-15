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Exército israelense estabelece 'zona de extermínio' do Hezbollah no Líbano

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Repórter
15/04/2026 13:09

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O chefe do Estado-Maior do exército de Israel declarou, nesta quarta-feira (15), que ordenou que uma zona de cerca de 30 km da fronteira sul do Líbano até o rio Litani seja transformada em uma "zona de extermínio" do Hezbollah, no âmbito de uma intensa ofensiva de suas tropas.

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"Ordenei que toda a zona do sul do Líbano até a linha do rio Litani seja transformada em uma zona de extermínio dos terroristas do Hezbollah", declarou o chefe do Estado-Maior, tenente-general Eyal Zamir, durante uma visita às tropas que lutam no país vizinho contra o movimento islamista, aliado do Irã.

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glp-hmw/jfx/an/hgs/mvv/yr

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