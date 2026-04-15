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Chanceler iraniano recebe delegação paquistanesa liderada pelo chefe do exército

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Repórter
15/04/2026 12:46

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O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, recebeu, nesta quarta-feira (15), uma delegação paquistanesa liderada pelo chefe do exército, Asim Munir, dias após conversas malsucedidas entre Estados Unidos e Irã no Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

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O canal de Telegram de Araghchi publicou várias fotos em que ele recebe o alto comando militar paquistanês, com a mensagem: "Munir chega a Teerã". 

O órgão de comunicação do exército do Paquistão também confirmou sua chegada ao Irã, acrescentando que o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, também está presente "como parte dos esforços de mediação em andamento". 

A televisão estatal iraniana havia informado anteriormente que a delegação paquistanesa de alto nível traria uma nova mensagem de Washington e planejava discutir uma segunda rodada de conversas. 

O Irã confirmou nesta quarta-feira que as partes mantiveram contato por meio do Paquistão após uma primeira rodada de negociações em Islamabad, que fracassou durante o fim de semana.

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bur/amj/jfx/mab/an/yr-jc

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