Chanceler iraniano recebe delegação paquistanesa liderada pelo chefe do exército

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, recebeu, nesta quarta-feira (15), uma delegação paquistanesa liderada pelo chefe do exército, Asim Munir, dias após conversas malsucedidas entre Estados Unidos e Irã no Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

O canal de Telegram de Araghchi publicou várias fotos em que ele recebe o alto comando militar paquistanês, com a mensagem: "Munir chega a Teerã".

O órgão de comunicação do exército do Paquistão também confirmou sua chegada ao Irã, acrescentando que o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, também está presente "como parte dos esforços de mediação em andamento".

A televisão estatal iraniana havia informado anteriormente que a delegação paquistanesa de alto nível traria uma nova mensagem de Washington e planejava discutir uma segunda rodada de conversas.

O Irã confirmou nesta quarta-feira que as partes mantiveram contato por meio do Paquistão após uma primeira rodada de negociações em Islamabad, que fracassou durante o fim de semana.

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