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Trump diz que demitirá presidente do Fed se ele permanecer no cargo após fim de mandato

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AFP
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Repórter
15/04/2026 11:10

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (15) demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central), Jerome Powell, caso ele permaneça no cargo além do seu mandato.

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O mandato de Powell termina em meados de maio. Trump o criticou repetidamente por não reduzir as taxas de juros de forma mais agressiva.

"Vou ter quer demiti-lo", disse o mandatário republicano à Fox Business, caso Powell "não saia a tempo", acrescentando que "queria demiti-lo".

O governo Trump tem atacado o Fed em várias frentes. Iniciou uma investigação sobre o presidente do Federal Reserve por supostos custos excedentes em obras de renovação na instituição e tentou destituir a governadora do Fed, Lisa Cook.

O magnata nomeou o ex-banqueiro central Kevin Warsh para suceder Powell, mas ele precisa ser confirmado pelo Senado americano antes de assumir o cargo. 

Warsh terá uma audiência de confirmação perante o Comitê Bancário do Senado na próxima terça-feira. Mas sua confirmação enfrenta obstáculos, já que alguns parlamentares criticam a investigação do Departamento de Justiça como uma forma de pressão política sobre o banco central.

O senador republicano Thom Tillis, que integra este comitê, prometeu bloquear a nomeação enquanto a investigação permanecer em aberto.

Enquanto o processo de indicação de Warsh estiver paralisado, Powell pode permanecer legalmente em seu cargo.

É pouco comum que um presidente do Fed continue como membro do conselho depois que seu mandato como principal responsável expire. 

Powell assumiu pela primeira vez a direção do banco central americano durante o primeiro mandato de Trump, em 2018, e foi reconduzido ao cargo pelo democrata Joe Biden em 2022.

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bur-bys/sms/mar/mel/yr/fp

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