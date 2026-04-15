EUA nega prorrogação do cessar-fogo com o Irã

O governo dos Estados Unidos não concordou formalmente em prolongar a trégua de duas semanas com o Irã, disse um funcionário de alto escalão nesta quarta-feira (15), após relatos de que o governo de Donald Trump teria aprovado, a princípio, estender o cessar-fogo.

"Os Estados Unidos não concordaram formalmente com uma extensão do cessar-fogo", declarou a fonte americana à AFP sob a condição de anonimato.

"Há gestões contínuas entre Estados Unidos e Irã para alcançar um acordo".

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