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EUA nega prorrogação do cessar-fogo com o Irã

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AFP
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Repórter
15/04/2026 10:10

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O governo dos Estados Unidos não concordou formalmente em prolongar a trégua de duas semanas com o Irã, disse um funcionário de alto escalão nesta quarta-feira (15), após relatos de que o governo de Donald Trump teria aprovado, a princípio, estender o cessar-fogo. 

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"Os Estados Unidos não concordaram formalmente com uma extensão do cessar-fogo", declarou a fonte americana à AFP sob a condição de anonimato. 

"Há gestões contínuas entre Estados Unidos e Irã para alcançar um acordo".

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dk/sms/mel/mar/fp/aa

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