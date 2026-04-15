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EUA designa novo chefe da missão diplomática para a Venezuela

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Repórter
15/04/2026 09:58

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O governo dos Estados Unidos designou John Barrett como o novo chefe de sua missão diplomática para a Venezuela, no âmbito da normalização das relações entre os dois países após a queda de Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (15) a embaixada americana em Caracas.

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"Tenho o prazer de anunciar que John Barrett chegará em breve à Venezuela para atuar como o próximo encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas", anunciou a embaixadora Laura Dogu, nomeada em janeiro, em um comunicado oficial publicado no X. 

Os Estados Unidos e o governo interino da Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, anunciaram no início de março o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares.

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atm/pgf/mel/fp/yr

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