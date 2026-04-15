Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

João Fonseca elimina Rinderknech e avança à terceira fase em Munique

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/04/2026 09:58

compartilhe

SIGA

O tenista brasileiro João Fonseca derrotou mais uma vez Arthur Rinderknech (26º do ranking mundial) nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada do torneio de Munique, tendo já eliminado o francês na mesma fase, na semana passada, no Masters 1000 de Monte Carlo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fonseca, atual 35º do ranking e, aos 19 anos, uma das estrelas em ascensão do tênis mundial, conquistou uma vitória contundente sobre Rinderknech, vencendo com parciais de 6-3 e 6-2. 

O tenista mais bem ranqueado da França não conseguiu converter sequer um de seus nove break points ao longo da partida. 

Fonseca, por outro lado, precisou de apenas uma quebra de serviço no primeiro set, enquanto Rinderknech desperdiçou seis oportunidades nessa mesma parcial. 

No segundo set, o jovem carioca quebrou o saque de Rinderknech mais uma vez, logo no início. 

O francês teve a chance de reagir com três break points quando perdia por 3-2, mas desperdiçou essas três novas oportunidades antes de desperdiçar o saque mais uma vez e, por fim, perder a partida em uma hora e 22 minutos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gr/mcd/aam

Tópicos relacionados:

bra ger tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay