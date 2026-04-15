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Exportações de petróleo da Noruega atingem recorde devido à guerra no Irã

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AFP
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Repórter
15/04/2026 09:34

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As exportações de petróleo da Noruega atingiram um nível recorde em março, impulsionadas pela alta dos preços devido à guerra no Irã e ao fechamento do Estreito de Ormuz, informou o Escritório Central de Estatísticas da Noruega (SSB) nesta quarta-feira (15). 

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O país escandinavo é o maior produtor de petróleo e gás natural da Europa, sem contar com a Rússia. 

Em tempos de paz, cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito (GNL) do mundo transitam pelo Estreito de Ormuz. 

Seu fechamento "causou uma grande interrupção no fornecimento do mercado de petróleo, o que contribuiu para o aumento dos preços do petróleo em março e, consequentemente, para as maiores exportações da Noruega em sua história", afirmou o analista Jan Olav Rorhus em nota.

As exportações de petróleo da Noruega em março totalizaram 57,4 bilhões de coroas norueguesas (US$ 6,08 bilhões ou R$ 30,2 bilhões), um aumento de 67,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado, informou o SSB. 

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po/ef/rl/hgs/pb/aa

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