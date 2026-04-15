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Israel afirma ter atacado mais de 200 alvos do Hezbollah em 24 horas

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AFP
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Repórter
15/04/2026 09:10

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O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira(15) que atacou mais de 200 alvos do Hezbollah no sul do Líbano nas últimas 24 horas, segundo um comunicado. 

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O anúncio ocorre depois de Israel e Líbano terem mantido conversas diretas na terça-feira em Washington com o objetivo de garantir uma paz duradoura entre os dois países, um encontro criticado pelo movimento libanês pró-Irã. 

"Nas últimas 24 horas, o Exército israelense atacou mais de 200 instalações de infraestruturas terroristas do Hezbollah no sul do Líbano", indicou, acrescentando que entre esses alvos estavam "terroristas, estruturas militares e cerca de 20 lançadores (de foguetes)". 

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio — iniciada em 28 de fevereiro com os ataques israelenses-estadunidenses contra o Irã — em 2 de março, quando o Hezbollah atacou Israel. 

Israel respondeu com bombardeios aéreos em larga escala em todo o Líbano, além de uma ofensiva terrestre no sul do país, onde compartilham fronteira.

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mib/cgo/hgs/pb/jc/fp

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