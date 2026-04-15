Estúdio japonês Capcom busca consolidar sua 'era de ouro' com jogo de ficção científica

O estúdio japonês de jogos eletrônicos Capcom fez uma aposta na ficção científica com "Pragmata", um jogo de ação ambientado na Lua, com o qual espera repetir o sucesso alcançado com títulos como "Resident Evil".

O jogo acompanha as aventuras de um astronauta em uma base lunar controlada por robôs perigosos. O protagonista é auxiliado por um androide para combater seus adversários.

"Pragmata" recebeu muitas críticas positivas da imprensa especializada, com uma pontuação geral de 86 de 100 no Metacritic.

O estúdio japonês, criador das sagas "Resident Evil" e "Monster Hunter", pôde assumir este projeto mais arriscado graças ao sucesso de suas principais franquias.

"Resident Evil Requiem", lançado no final de fevereiro, já ultrapassou seis milhões de cópias vendidas, tornando-se líder de vendas em diversos países e reacendendo o interesse pelos jogos anteriores da série.

A Capcom pretende ultrapassar 1,2 bilhão de dólares (quase 6 bilhões de reais) em receita no ano fiscal de 2025-2026, que terminou em 31 de março.

Um sucesso excepcional em um setor que enfrenta dificuldades após o período de prosperidade da pandemia, com uma crise que forçou muitas editoras internacionais a fechar estúdios e demitir funcionários.

"A Capcom está vivendo sua era de ouro e parece não cometer praticamente nenhum erro grave como empresa", disse Serkan Toto, analista da Kantan Games em Tóquio, à AFP.

Fundada em 1983, a empresa com sede em Osaka vem experimentando um crescimento contínuo há mais de uma década, a ponto de ter expandido suas instalações devido ao aumento de sua força de trabalho, que cresceu de cerca de 3.200 em 2022 para mais de 3.760 em 2025.

"A Capcom demonstra grande disciplina como estúdio, priorizando a qualidade, apoiando-se em suas franquias de sucesso e respeitando os prazos de lançamento", enfatiza Toto.

"Essa disciplina também se reflete no que ela não faz: comprar outros estúdios às cegas" ou "lançar-se nos jogos online", continua.

Outros gigantes da indústria falharam nessa área nos últimos anos, como Sony e seu jogo "Concord", que foi desativado em menos de duas semanas.

Na indústria de jogos, desviar-se do caminho predominante às vezes é uma opção arriscada, e a Capcom sabe disso.

"Pragmata" é a terceira tentativa recente do estúdio de lançar um título original, após "Exoprimal" (2023) e "Kunitsu-Gami: Path of the Goddess" (2024), "ambos fracassados", observa Hideki Yasuda, analista da Toyo Securities.

A nova criação da Capcom, disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series, também será lançada para Switch 2, algo incomum para um sucesso recente, já que o novo console da Nintendo é menos potente que seus concorrentes.

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