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Irã afirma manter contato com EUA por meio do Paquistão

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AFP
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Repórter
15/04/2026 09:10

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O Irã declarou, nesta quarta-feira (15), que mantém contato com os Estados Unidos por meio do Paquistão, após o fracasso das negociações realizadas em Islamabad no último fim de semana. 

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"Desde domingo, quando a delegação iraniana retornou a Teerã, diversas mensagens foram trocadas por meio do Paquistão", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei. 

"Hoje (quarta-feira), é muito provável que recebamos uma delegação paquistanesa como continuação das negociações em Islamabad", acrescentou em uma coletiva de imprensa semanal.

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bur/mz/axn/erl/pb/aa/fp

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