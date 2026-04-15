Trump pediu ao presidente da China que não forneça armas ao Irã
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pediu ao presidente da China, Xi Jinping, que não forneça armas ao Irã e que o chefe de Estado chinês respondeu que não estava fazendo, em uma entrevista ao canal Fox Business exibida nesta quarta-feira (15).
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"Eu tinha ouvido que a China estava fornecendo armas para, quero dizer - você vê isso em todas as partes —, ao Irã", disse Trump na entrevista.
"E eu escrevi uma carta para ele pedindo que não fizesse isso, e ele me escreveu uma carta dizendo, basicamente, que não está fazendo".
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