Trump pediu ao presidente da China que não forneça armas ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pediu ao presidente da China, Xi Jinping, que não forneça armas ao Irã e que o chefe de Estado chinês respondeu que não estava fazendo, em uma entrevista ao canal Fox Business exibida nesta quarta-feira (15).

"Eu tinha ouvido que a China estava fornecendo armas para, quero dizer - você vê isso em todas as partes —, ao Irã", disse Trump na entrevista.

"E eu escrevi uma carta para ele pedindo que não fizesse isso, e ele me escreveu uma carta dizendo, basicamente, que não está fazendo".

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