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Candidato de esquerda assume o segundo lugar na apuração das eleições presidenciais do Peru

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AFP
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Repórter
15/04/2026 08:34

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O candidato da esquerda radical Roberto Sánchez assumiu, nesta quarta-feira (15), o segundo lugar na apuração parcial de votos das eleições presidenciais no Peru, o que o deixa como possível adversário da candidata de direita Keiko Fujimori no segundo turno. 

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Com mais de 89% das urnas apuradas, Sánchez superou, por uma margem muito estreita, o ultraconservador Rafael López Aliaga, em uma contagem de votos que segue indefinida. 

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gta/mel/fp/aa

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