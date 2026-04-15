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Trump diz que Magyar 'vai fazer um bom trabalho' na Hungria

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AFP
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Repórter
15/04/2026 07:10

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ao canal ABC News que gosta do primeiro-ministro eleito da Hungria, Peter Magyar, e acredita que ele "vai fazer um bom trabalho" após derrotar o nacionalista Viktor Orbán, apoiado por Washington. 

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Orbán, que tinha fortes vínculos com Estados Unidos e Rússia, perdeu as eleições de domingo passado, após 16 anos no poder, para o partido Tisza de Magyar, em uma votação com taxa de participação recorde.

"Acho que o novo líder vai fazer um bom trabalho; é um homem bom", disse Trump na terça-feira (14) ao correspondente da ABC News Jonathan Karl, que publicou as declarações na rede social X.

Trump destacou que Magyar já foi do partido de Orbán e tem opiniões semelhantes sobre imigração, segundo Karl. 

"Acho que ele vai ser bom", disse Trump.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, visitou Budapeste na semana passada para fazer campanha a favor de Orbán e elogiou o político de 62 anos como um "modelo" para a Europa. 

Trump disse ao correspondente que não sabe se teria feito alguma diferença se ele viajasse à Hungria para fazer campanha por Orbán, porque ele "estava muito atrás" nas pesquisas de intenção de voto.

"Não me envolvi muito nesta. Embora Viktor seja um homem bom", afirmou. 

A derrota de Orbán na Hungria é considerada um golpe para os nacionalistas em todo o mundo e um sinal de que o movimento trumpista perdeu apelo na Europa. 

Também pode ser um indicador de que a proximidade com o presidente dos Estados Unidos é um fardo político.

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hol/mtp/erl/pb/fp

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