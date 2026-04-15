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José Emilio Santamaría, lenda do Real Madrid, morre aos 96 anos

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Repórter
15/04/2026 06:34

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O uruguaio José Emilio Santamaría, jogador do Real Madrid no período de Alfredo Di Stéfano e ex-técnico da seleção da Espanha, morreu nesta quarta-feira (15) aos 96 anos de idade, informou o clube da capital espanhola.

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O Real Madrid lamentou, em um comunicado, o falecimento de "uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial". 

Santamaría, que chegou ao Real Madrid em 1957 procedente do Nacional de Montevidéu, jogou em um dos elencos mais lendários do Real Madrid. 

"Ao lado de Di Stéfano, Puskas, Gento e Kopa, aquela equipe começou a construir o mito do Real Madrid", afirmou o presidente do clube merengue, Florentino Pérez.

Santamaría conquistou com o clube quatro Copas da Europa (1958, 1959, 1960 e 1966), além de uma Copa Intercontinental (1960), seis Ligas (1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965) e uma Copa do Rei (1962). 

O zagueiro, que se naturalizou espanhol ao chegar ao clube, também jogou pela seleção da Espanha em 16 partidas e disputou a Copa do Mundo do Chile-1962. 

Antes da carreira na Europa, Santamaría jogou pela seleção do Uruguai em 25 partidas e disputou a Copa do Mundo da Suíça-1954 pela seleção sul-americana.

Em seu país natal, ele venceu o campeonato uruguaio em quatro ocasiões com o Nacional.

Como técnico, Santamaría comandou a seleção espanhola nos Jogos Olímpicos do México-1968 e de Moscou-1980, antes de dirigir a seleção nacional na Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha.

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gr/mcd/fp

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