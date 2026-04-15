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Israel ataca o sul do Líbano e Hezbollah anuncia lançamento de foguetes

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AFP
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Repórter
15/04/2026 06:10

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O Exército israelense atacou o sul de Beirute e o grupo pró-iraniano Hezbollah disparou quase 30 foguetes contra o território israelense nesta quarta-feira (15), um dia após o início de negociações de paz entre Líbano e Israel

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Segundo a Agência Nacional de Informação (ANI) libanesa, dois ataques israelenses atingiram dois carros a quase 20 quilômetros de Beirute. 

O primeiro teve como alvo um veículo na rodovia que liga Beirute ao sul do país, nas imediações de Jiyeh, e o segundo aconteceu em Saadiyat, informou a agência. As duas áreas não são consideradas redutos do Hezbollah, segundo a ANI. 

Desde os bombardeios em larga escala de 8 de abril, que provocaram mais de 350 mortes em Beirute e outras áreas do país, Israel não havia atacado a capital libanesa devido a pressões diplomáticas.

Israel prosseguiu nesta quarta-feira com os bombardeios em várias localidades do sul do Líbano, onde o Exército efetua uma ofensiva terrestre, informou a agência estatal libanesa, que relatou combates com o Hezbollah. 

Os combatentes do grupo pró-iraniano lançaram quase 30 foguetes contra Israel a partir do Líbano na manhã de quarta-feira, informou à AFP um porta-voz do Exército israelense.

Em um comunicado, o movimento islamista xiita reivindicou disparos de foguetes contra 10 localidades do norte de Israel, perto da fronteira. 

A violência continua, um dia após negociações diretas em Washington entre Israel e Líbano, as primeiras em mais de 30 anos. 

O Hezbollah não viu com bons olhos a aproximação. Os dois países aceitaram iniciar negociações diretas para uma paz sustentável ao longo do tempo, segundo o Departamento de Estado americano.

Em 2 de março, o Hezbollah atacou o território israelense, o que arrastou o Líbano para a guerra no Oriente Médio. Desde então, os bombardeios israelenses provocaram mais de 2.120 mortes e o deslocamento de mais de um milhão de pessoas.

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mj/mib/cgo/erl/jvb/pb/fp

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