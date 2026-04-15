Kanye West adia show na França

O rapper americano Kanye West adiou um show que estava programado para a cidade francesa de Marselha, após as notícias de que o governo do país europeu trabalhava para impedir sua apresentação.

O Ministério do Interior da França avaliava como evitar que West se apresentasse na cidade do sul, em um show agendado para 11 de junho, devido aos seus comentários antissemitas.

"Depois de pensar muito, decidi adiar o meu show em Marselha, França, até novo aviso", escreveu o artista no X.

O Reino Unido proibiu a entrada de West, também conhecido como Ye, para os seus shows de julho, enquanto a Holanda informou que não planeja qualquer proibição às apresentações programadas para o início de junho.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, trabalhava para impedir a entrada do cantor no país. "Ele está muito decidido e estuda todas as possibilidades para proibir a apresentação", afirmou sua equipe à AFP na terça-feira.

No início de março, o prefeito da segunda maior cidade da França, Benoît Payan, expressou oposição à presença do rapper. Ele declarou que não queria Marselha como "uma vitrine para quem promove o ódio e um nazismo desinibido".

O rapper americano, de 48 anos, perdeu nos últimos anos vários fãs e vários contratos comerciais devido aos seus comentários antissemitas e racistas.

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