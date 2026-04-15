Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AIEA destaca 'aumento significativo' na capacidade da Coreia do Norte de produzir armas nucleares

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/04/2026 06:10

compartilhe

SIGA

A capacidade da Coreia do Norte de fabricar armas nucleares registrou um "aumento muito significativo", afirmou nesta quarta-feira (15) em Seul o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Coreia do Norte executou seu primeiro teste nuclear em 2006 e o país recebeu várias sanções da ONU por seu programa armamentista. 

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, insiste que o país nunca renunciará às armas nucleares. 

"Em nossas avaliações periódicas, confirmamos que há um rápido aumento nas operações" do reator nuclear de Yongbyon, disse o argentino Rafael Grossi. 

"Tudo isso aponta para um aumento muito significativo na capacidade da RPDC (Coreia do Norte) no âmbito da produção de armas nucleares, que é calculada em algumas poucas dezenas de ogivas", acrescentou o diretor da AIEA.

O país opera várias instalações de enriquecimento de urânio, uma etapa crucial para a produção de ogivas nucleares, segundo a agência de inteligência sul-coreana.

Entre as instalações está o complexo nuclear de Yongbyon, que Pyongyang supostamente havia desativado, mas que reativou em 2021.

Questionado se a Rússia apoia o desenvolvimento nuclear norte-coreano, Grossi respondeu que a AIEA não viu "nada em particular a esse respeito".

A Coreia do Norte enviou soldados e projéteis de artilharia para apoiar a invasão russa da Ucrânia. Vários analistas dizem que Pyongyang recebe em troca assistência russa em tecnologia militar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjh-mjw/mtp/mas/pb/erl/fp

Tópicos relacionados:

aiea coreianorte coreiasul nuclear politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay