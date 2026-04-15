Neymar marca mas Santos fica no empate em casa com Recoleta (1-1) na Sul-Americana
Em uma corrida contra o tempo para garantir uma vaga na seleção brasileira na Copa do Mundo, Neymar fez sua estreia nesta terça-feira (14) na Copa Sul-Americana de 2026, marcando um gol no processo, mas o Santos ficou no empate em 1 a 1, na Vila Belmiro, diante do modesto time paraguaio Recoleta.
Sem seu camisa 10, o time paulista havia perdido por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, do Equador, na semana passada, na abertura do Grupo D, e atualmente ocupa a lanterna, com apenas um ponto. O clube equatoriano lidera a chave com três pontos e visitará o San Lorenzo, da Argentina, na quinta-feira.
Neymar marcou aos 4 minutos, após um cruzamento de Gabigol, enquanto Richard Ortiz empatou a partida numa cobrança de pênalti nos acréscimos da primeira etapa (45'+1).
O jogo terminou com vaias e um desentendimento entre o craque e os torcedores.
"Entendo a frustração dos torcedores, mas temos que entender que o futebol é assim: tem dias em que a bola simplesmente não entra", disse Neymar.
- Da alegria à frustração -
O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain havia ficado de fora da estreia do Santos na Sul-Americana como parte de um plano de controle de carga física, após ter passado por uma cirurgia no joelho esquerdo no final do ano passado. E ele não perdeu tempo para fazer sua presença ser notada.
Logo no início do jogo, Neymar conduziu a bola e avançou em velocidade no ataque, abriu para Gabriel Barbosa na ponta e seu parceiro cruzou. O astro chegou a tempo para finalizar com um toque sutil de pé direito.
Ele se manteve ativo e, aos 31 minutos, deu um belo passe para 'Gabigol', cujo chute foi bloqueado.
Pouco depois de receber um cartão amarelo após uma dividida com Claudio Figueredo, Neymar teve uma oportunidade de ouro para ampliar a vantagem aos 36 minutos, quando uma bola mal afastada pelo Recoleta deixou o goleiro Oscar Toledo mal posicionado. Mas faltou precisão.
A situação se complicou pouco antes do intervalo: o zagueiro Luan Peres derrubou Claudio Figueredo dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti. Ortiz foi para a cobrança e converteu.
Embora Neymar tenha avançado após o intervalo, ele parecia isolado.
O técnico do Santos, Cuca, fez três substituições com a entrada do argentino Benjamín Rollheiser, do boliviano Miguel Terceros e de Thaciano.
Uma cabeçada de Rollheiser (64') após um cruzamento de Miguelito foi afastada no último instante pelo zagueiro Marcos Pereira.
Houve outras chances, mas o Santos não conseguiu concretizá-las, para grande frustração de Neymar, que quase levou o segundo cartão amarelo em uma dividida com um adversário, mas foi poupado pelo árbitro.
O astro teve uma última oportunidade após sofrer uma falta na entrada da área. Ele mesmo cobrou, mas a bola passou por cima do travessão.
"Perdemos chances muito claras, chances que normalmente não são desperdiçadas", analisou Cuca. "Não diria que o jogo foi feio. O resultado, sim".
- Assunto de Estado -
Maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, Neymar ainda não foi convocado por Ancelotti. O atacante de 34 anos disputou a última de suas 128 partidas com a 'amarelinha' em outubro de 2023.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou o assunto nesta terça-feira.
"Eu tive a chance de conversar com o Ancelotti e ele perguntou para mim: 'Você acha que o Neymar deve ser convocado?'. E eu falei: 'Olha Ancelotti, se ele estiver fisicamente preparado, ele tem futebol'", declarou Lula, rindo, durante entrevista a veículos de mídia digital.
"Ele não pode querer ir pelo nome, ele tem que querer ir pelo futebol", concluiu o presidente.
Neymar, prejudicado por problemas físicos, atuou em apenas oito das 22 partidas do Santos em todas as competições nesta temporada.
Escalações:
Santos: Gabriel Brazão - Igor Vinícius (Lautaro Díaz, 84'), Luan Peres, Adonis Frías, Gonzalo Escobar (75') - Gustavo Henrique, Willian Arão - Gabriel Bontempo (Miguel Terceros, 64'), Neymar, Moisés (Benjamín Rollheiser, 64') - Gabriel Barbosa (Thaciano, 64'). Técnico: Cuca.
Recoleta FC: Oscar Toledo - Claudio Figueredo (Blas Medina, 60), Marcos Pereira, Luis Cardozo, Luis Mendoza - Héctor López (Claudio Garay, 84'), Fernando Galeano (Mathias Masi, 84), Ronal Domínguez, Manuel Shupp (Juan Núñez, 72') - Richard Ortiz, Thiago Vidal (Junior Noguera, 60'). Técnico: Jorge González.
Árbitro: Fernando Vejar (Chile).
