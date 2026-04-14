Senador dos EUA quer que Fifa arque com transporte público durante a Copa

O senador americano Chuck Schumer pediu à Fifa, nesta terça-feira (14), que cubra os gastos de transporte público da Copa do Mundo de 2026, após vir à tona uma notícia de que as autoridades locais de Nova Jersey planejam aplicar um aumento maciço de preços durante o torneio.

Líder da minoria do Partido Democrata no Senado, Schumer afirmou na rede social X que a entidade máxima que rege o futebol mundial — que prevê arrecadar 11 bilhões de dólares (R$ 55 bilhões, na cotação atual) com o torneio — deveria arcar com os gastos de transporte das sedes da Copa do Mundo.

O texto de Schumer vinha acompanhado de uma notícia publicada nesta terça-feira pelo meio The Athletic, segundo a qual a New Jersey Transit planeja cobrar mais de 100 dólares (R$ 498) dos torcedores pelas passagens da estação Penn, em Manhattan, ao estádio MetLife em East Rutherford (Nova Jersey) durante a Copa do Mundo.

Uma passagem de ida e volta para esse mesmo trajeto custa habitualmente 12,90 dólares (R$ 64,2).

"A Fifa está pronta para arrecadar quase 11 bilhões de dólares com a Copa do Mundo deste verão [no hemisfério norte], mas são os viajantes e moradores da área de Nova York que devem pagar a conta", comentou Schumer.

"O mínimo que a Fifa pode fazer é garantir que os moradores de Nova York possam ir ao estádio sem serem cobrados em excesso nas catracas. Exijo que a Fifa assuma a responsabilidade e cubra os custos de transporte das cidades e estados anfitriões."

"Os viajantes e moradores de Nova York não deveriam subsidiar um lucro inesperado de 11 bilhões de dólares."

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, também criticou o suposto aumento de preços.

"A Copa do Mundo deveria ser o mais econômica e acessível possível", escreveu Hochul no X. "Cobrar mais de 100 dólares por um curto trajeto de trem me parece excessivamente caro", frisou.

A New Jersey Transit não respondeu de imediato a um pedido de comentário quando procurada pela AFP.

- Boston também anuncia aumento -

O meio The Athletic citou um porta-voz da New Jersey Transit dizendo que ainda não havia uma decisão sobre os preços das passagens para o Mundial, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho em três países-sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

"Os preços das passagens para os deslocamentos nos dias de jogos não foram definidos e qualquer referência ao custo seria uma especulação não confirmada", disse o porta-voz.

A reportagem do The Athletic cita fontes da New Jersey Transit que afirmavam que o custo de prestação de serviços para os oito jogos previstos no MetLife, incluindo a final de 19 de julho, chegaria a aproximadamente 48 milhões de dólares (R$ 239 milhões).

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, declarou que o estado não vai repassar o custo dos transportes aos contribuintes locais.

A questão do aumento das tarifas do transporte público que afeta as sedes da Copa do Mundo também surgiu em Boston, onde a Autoridade de Transporte da Baía de Massachusetts confirmou, no início deste mês, que as passagens de ida e volta da cidade para o Gillette Stadium custariam 80 dólares (R$ 398), ante o preço habitual de 20 dólares (R$ 99).

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