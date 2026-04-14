Vinicius Jr busca virada e redenção em Munique

O Real Madrid viaja a Munique em busca de uma virada contra o Bayern que o mantenha vivo na Champions League, com Vinicius Junior ansioso para se redimir após ter tido dificuldades no jogo de ida.

Acostumado a 'remontadas' épicas em competições europeias em seu próprio estádio, o time da capital espanhola precisa agora levar essa magia à Allianz Arena na tentativa de reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida em casa contra o gigante bávaro.

"Se existe alguma equipe que vem a este estádio acreditando que pode vencer, e conseguir uma virada, acho que somos nós", afirmou o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (14).

Trata-se de um Real Madrid que, mais uma vez, buscará em Kylian Mbappé a referência, mas também em Vinicius, já que este último busca dar a volta por cima após ter sido vaiado por seus erros durante o jogo de ida.

O brasileiro não teve seu melhor dia: os dois gols alemães surgiram de perdas de bola de Vini e, após desperdiçar uma chance cara a cara com o goleiro Manuel Neuer, ele foi vaiado pela torcida.

Munique surge agora como a oportunidade para o brasileiro voltar a exibir sua melhor versão, após uma temporada irregular que começou complicada para ele com a chegada de Xabi Alonso como técnico.

- "Não consegui me conectar" -

"Não consegui me conectar com o que ele queria e com o que a equipe queria", admitiu Vinicius na segunda-feira passada durante uma coletiva de imprensa antes do jogo de ida contra o Bayern.

A presença do astro francês Mbappé, em quem Xabi Alonso apostou e que costuma se deslocar para a zona de influência do brasileiro, também pouco ajudou Vini a liberar todo o seu potencial.

"É verdade que, às vezes, pode ser complicado, pois são jogadores que, naturalmente, preferem receber a bola no lado esquerdo", comentou o meio-campista do Real Madrid, Jude Bellingham, nesta terça-feira.

"Foi um momento difícil, porque eu jogava muitas partidas, mas poucos minutos", lamentou Vinicius na semana passada.

A saída do técnico basco e a chegada de Arbeloa ao banco do Real Madrid aliviaram a situação do brasileiro.

"Tenho uma conexão incrível com ele dentro e fora de campo. E ele sempre me deu confiança", acrescentou Vinicius.

Essa confiança se reflete no fato de que, dos 17 gols que o brasileiro fez até o momento nesta temporada, onze foram marcados desde que Arbeloa assumiu o comando da equipe, em janeiro.

A chegada do novo treinador também coincidiu com a disputa de várias partidas sem Mbappé, devido aos problemas do jogador no joelho, uma situação que, fez de Vini voltar a ser o principal nome do ataque.

Embora esteja longe da forma que exibiu em 2024, quando esteve perto de conquistar a Bola de Ouro, sua capacidade de superar os defensores continua sendo uma das principais armas ofensivas do Real Madrid.

"Ele vem apresentando atuações de alto nível desde a minha chegada, fazendo a diferença de forma consistente", afirmou Arbeloa em entrevista coletiva após a vitória sobre a Real Sociedad, em 14 de fevereiro.

- "Tudo ou nada", diz Bellingham -

"Ele é um jogador que vai além dos números, devido à maneira como consegue influenciar as partidas, ao número de adversários que atrai e à forma como condiciona as defesas adversárias e as equipes", acrescentou o técnico do Real Madrid.

Munique desponta como a oportunidade para Vinicius mostrar, mais uma vez, sua melhor versão em uma partida crucial para o Real Madrid, um jogo no qual a equipe, na prática, decide o destino de toda a sua temporada.

Após perder a Supercopa da Espanha para o Barcelona e ser eliminada da Copa do Rei, o Real Madrid enfrenta também uma tarefa quase impossível na LaLiga, onde ocupa atualmente a segunda colocação, embora muito atrás do Barcelona.

O empate em 1 a 1 contra o Girona, na última sexta-feira, deixou a equipe a nove pontos de distância do líder do campeonato, uma diferença que será difícil de tirar no momento em que restam apenas sete rodadas para o fim da competição.

Uma derrota em Munique poderia, em última análise, resultar em uma temporada sem títulos (ao menos no que diz respeito às grandes conquistas) para o elenco de Arbeloa... o que marcaria a segunda temporada consecutiva da equipe sem levantar um troféu.

"Dada a nossa situação atual, a partida de amanhã (quarta-feira) é uma final. Será tudo ou nada", declarou Bellingham.

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