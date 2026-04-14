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Estado americano bloqueia construção de centros de dados para IA

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Repórter
14/04/2026 22:34

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O governo do Maine aprovou nesta terça-feira (14) uma moratória para a construção de centros de dados para a inteligência artificial (IA), tornando-o o primeiro estado americano a bloquear esse tipo de infraestrutura.

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A Câmara dos Representantes e o Senado estaduais aprovaram o projeto de lei, que precisa agora apenas da assinatura da governadora democrata Janet Mill.

"Este projeto de lei posiciona o Maine para responder de forma deliberada e responsável a um setor em rápida evolução", destacou a deputada Melanie Sachs, que promoveu o texto. "A população e as comunidades de todo o estado têm pedido à Assembleia Legislativa que tome medidas e pause temporariamente esses projetos, que poderiam ter um impacto significativo sobre os contribuintes, nossa rede elétrica e nosso meio ambiente."

O desenvolvimento da IA fez disparar a construção de centros de dados, uma expansão que tem um custo, uma vez que essas instalações consomem muita energia.

A opinião pública se volta contra esse desenvolvimento. Uma pesquisa da Universidade Quinnipiac apontou que 65% dos americanos se opõem à construção de um centro de dados em sua comunidade.

Se promulgado, o projeto de lei do Maine suspenderá a construção de novos centros de dados até novembro de 2027. O texto também prevê a criação de um conselho para avaliar os riscos e benefícios dos centros propostos.

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gc-bl/jgc/lb/lb/rpr

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