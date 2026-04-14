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EUA mata mais 4 supostos narcotraficantes no Pacífico

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AFP
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Repórter
14/04/2026 21:58

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O Exército dos Estados Unidos informou nesta terça-feira (14) que matou quatro supostos narcotraficantes que estavam a bordo de uma embarcação no Pacífico Oriental.

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Esse foi o quarto ataque nos últimos dias a embarcações que supostamente transportavam drogas naquela região, publicou no X o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom).

As quatro novas vítimas aumentam para 174 o número de mortos pela Marinha americana desde setembro, segundo um balanço da AFP.

O governo dos Estados Unidos ressalta que está em guerra contra o que chama de "narcoterroristas" que atuam na América Latina, mas não apresentou provas do envolvimento das embarcações alvejadas com o tráfico de drogas.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos apontam que os ataques provavelmente constituíram execuções extrajudiciais, uma vez que aparentemente atingiram civis que não representavam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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des/jgc/dga/vel/lb/rpr

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