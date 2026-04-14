'Temos muito respeito pelo Real Madrid', garante Kompany

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, admitiu ter grande respeito pelo Real Madrid, mas está confiante de que sua equipe poderá avançar nesta quarta-feira (15), no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra os 'merengues'.

"Uma das coisas que tento enfatizar constantemente é que temos um enorme respeito por esta equipe do Real Madrid", afirmou Kompany nesta terça (14), durante a coletiva de imprensa antes do jogo de quarta, em Munique.

O Real Madrid chega à Allianz Arena precisando reverter uma desvantagem de 2 a 1, sofrida no jogo de ida, na capital espanhola.

"Eles continuam sendo, por uma ampla margem, uma das melhores equipes da Europa", acrescentou Kompany, destacando o talento que o time espanhol possui em todos os setores do campo.

Kompany observou que, em partidas dessa magnitude, uma infinidade de detalhes entra em jogo, tais como o brilho individual, a intensidade coletiva e a disposição para se superar e chegar ao limite.

"Mas acredito que o mais importante para nós é que, com base no que sentimos, estamos mental e fisicamente preparados" para a partida, afirmou Kompany.

"Queremos vencer este jogo. Queremos também mostrar que somos capazes de entregar o que os torcedores esperam de nós, até certo ponto, em uma partida em casa", garantiu o técnico do Bayern.

"É claro que respeitamos nosso adversário, mas esta equipe (o Bayern) tem o direito de estabelecer esse objetivo", insistiu Kompany.

Lídero da Bundesliga com uma confortável vantagem de 12 pontos a cinco rodadas do fim, o Bayern venceu 11 de suas 12 partidas na Liga dos Campeões nesta temporada, sofrendo sua única derrota contra o Arsenal durante a primeira fase.

"Acredito que a equipe conquistou, no mínimo, o direito de encarar esta partida com confiança e com a mentalidade de que queremos vencer", concluiu Kompany.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gr/mcd/aam/am