Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Wall Street fecha no azul, esperançosa com negociações entre EUA e Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/04/2026 18:58

compartilhe

SIGA

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta terça-feira (14), impulsionada pela esperança de que as negociações entre Estados Unidos e Irã continuem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O índice Dow Jones avançou 0,66%, enquanto o Nasdaq subiu 1,96% e o S&P 500 fechou em alta de 1,18%.

"O otimismo cresce diante de uma possível retomada próxima das negociações entre Washington e Teerã (...), o que reaviva o entusiasmo dos mercados", disse José Torres, da Interactive BRokes.

Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, assegurou que os iranianos "querem chegar a um acordo a qualquer preço".

E um alto funcionário do Paquistão disse à AFP, nesta terça, que há "esforços para levar as duas partes de volta à mesa de negociação", acrescentando que "a reunião poderia ocorrer muito em breve".

Israel e Líbano, por sua vez, iniciaram uma rodada de diálogos diretos em Washington nesta terça-feira, a primeira do tipo desde 1993.

Diante destes acontecimentos, alguns investidores "sentem que é preciso voltar ao mercado e aumentar de novo sua exposição ao risco", disse à AFP Tom Cahill, do Ventura Wealth Management.

"Mas ainda há muitas incertezas sobre se um acordo genuíno pode ser alcançado entre Estados Unidos e Irã", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ni/myl/lrb/dga/mar/lb/dga/mvv/am

Tópicos relacionados:

bolsa mercado newyork

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay