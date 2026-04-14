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Premier canadense promete estimular economia ameaçada pelos EUA

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Andrej Ivanov with Daphne Lemelin in Montreal
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Repórter
14/04/2026 18:46

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O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, prometeu nesta terça-feira (14) agir rapidamente para transformar a economia de seu país, ameaçada pelos Estados Unidos, após o Partido Liberal conquistar a maioria no Parlamento.

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Os liberais venceram as três eleições complementares realizadas ontem e garantiram o controle total do Parlamento e o primeiro governo canadense de maioria desde 2019, durante o primeiro mandato do premier Justin Trudeau.

Carney destacou que um papel reduzido da oposição no controle da agenda parlamentar poderia se traduzir em menos "exibicionismo". "Estamos avançando rapidamente, estamos apenas começando", acrescentou.

Os liberais de Carney conquistaram o maior número de cadeiras nas eleições gerais realizadas há um ano, mas ficaram um pouco aquém da maioria.

O apoio aos liberais nas pesquisas aumentou nos últimos meses, e Carney lembra com frequência aos canadenses que o mundo mudou e que eles já não podem contar com a força dos laços com os Estados Unidos.

Sem citar o presidente americano, o premier do Canadá insistiu hoje em que a economia de seu país deveria ser "mais independente". Embora mais de 85% do comércio entre Estados Unidos e Canadá permaneçam livres de tarifas, os impostos aplicados por Donald Trump a setores-chave levaram à perda de empregos no Canadá e frearam o crescimento.

O acordo de livre-comércio da América do Norte, que Trump assinou em seu primeiro mandato, também corre risco, com negociações de revisão previstas para as próximas semanas.

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bs-daf/sms/mr/vel/lb/am

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