Petróleo recua com expectativa de novas negociações entre EUA e Irã

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (14) em um mercado que apostou na retomada das negociações entre Irã e Estados Unidos, o que poderia contribuir para aliviar a pressão sobre o abastecimento de hidrocarbonetos.

O barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio despencou 7,87%, para 91,28 dólares. Já o de tipo Brent, a referência internacional, com vencimento em junho, caiu 4,60%, a 94,79 dólares.

"Começamos a observar uma série de desenvolvimentos positivos no plano geopolítico", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

O presidente americano, Donald Trump, garantiu nesta segunda-feira que os iranianos desejavam "chegar a um acordo, custe o que custar", após o fracasso das conversas no Paquistão para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Há esforços para trazer ambas as partes de volta à mesa de negociação", indicou à AFP nesta terça-feira uma fonte paquistanesa de alto nível, garantindo que "o encontro poderia acontecer em breve".

Paralelamente, Israel e Líbano iniciaram hoje, em Washington, uma sessão de diálogo direto, a primeira deste tipo desde 1993.

"O mercado tem a sensação de que estamos nos aproximando de uma espécie de novo equilíbrio", aponta Robert Yawger.

"No entanto, o fato de o WTI seguir acima dos 90 dólares nos faz lembrar que o caminho rumo à desescalada continua sendo longo", estima Kevin Ford, da Convera.

"Esse otimismo precisa ser confirmado: a prova mais evidente seria uma normalização visível das entregas de petróleo através do Estreito de Ormuz", continua o analista.

Essa passagem marítima estratégica, por onde, em circunstâncias normais, transita cerca de um quinto da produção mundial de petróleo e gás, está paralisada pelo Irã desde o início da guerra.

Ao menos dois navios procedentes de portos iranianos atravessaram o estreito nesta segunda-feira, após a entrada em vigor do bloqueio militar americano sobre os portos da República Islâmica, afirmou nesta terça-feira a empresa de dados marítimos Kpler.

As cotações do petróleo também foram pressionadas para baixo pelo anúncio feito hoje sobre o prolongamento da suspensão parcial das sanções americanas contra a gigante petrolífera russa Lukoil.

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