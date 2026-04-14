Assine
overlay
Início Internacional
PSG vence Liverpool em Anfield (2-0) e vai às semifinais da Champions

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
14/04/2026 18:12

compartilhe

SIGA

O Paris Saint-Germain, atual campeão, conquistou uma vaga nas semifinais da Liga dos Campeões pelo terceiro ano consecutivo ao derrotar o Liverpool por 2 a 0 nesta terça-feira (14) após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida em Paris, resultado que deixa o Liverpool sem nenhum título na temporada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O time comandado por Luis Enrique teve uma atuação sólida contra os atuais campeões da Premier League, numa partida em que seu astro, Mohamed Salah, começou no banco de reservas e entrou em campo aos 30 minutos para substituir o francês Hugo Ekitiké, lesionado. 

Agora, o PSG aguarda o adversário na semifinal, que será definido na quarta-feira, após o término do jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid (no qual os alemães têm vantagem de 2 a 1). 

Os dois gols nesta terça-feira numa noite chuvosa em Liverpool foram marcados pelo vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé: o primeiro com um chute de pé esquerdo da entrada da área (72') e o segundo empurrando a bola para o gol vazio após uma assistência de Bradley Barcola (90'+1).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

iga/pm/aam

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay