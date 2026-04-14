Zelensky diz que EUA 'não tem tempo para Ucrânia' por causa da guerra com Irã

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que os negociadores de paz dos Estados Unidos "não têm tempo para a Ucrânia" devido à guerra no Irã, em uma entrevista à televisão alemã divulgada nesta terça-feira (14).

O enviado americano, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, que atuam como mediadores nas negociações com a Rússia para encerrar a guerra, estão "constantemente em conversas com o Irã", disse Zelensky à emissora pública ZDF.

Mais tarde, Zelensky indicou que a questão das entregas de armas americanas à Ucrânia se tornou "um grande problema".

"Se a guerra continuar, haverá menos armas para a Ucrânia. É crítico, especialmente no que diz respeito a materiais para a defesa aérea", afirmou.

Ele especificou que isso representa, sobretudo, um problema com os mísseis interceptadores do sistema Patriot PAC-3, assim como com os mísseis PAC-2, que a Ucrânia compra principalmente no âmbito do programa PURL. Esse programa, lançado no ano anterior, permite que a Ucrânia receba material americano financiado por países europeus.

"No início mesmo da guerra no Oriente Médio entendemos que poderíamos enfrentar dificuldades", disse Zelensky posteriormente em uma coletiva de imprensa na Noruega.

Ele assegurou que as entregas de armas estavam chegando "lentamente" e destacou que se trata de "uma situação muito difícil" para os ucranianos.

O governo norueguês afirmou em um comunicado que os países desejam "facilitar uma cooperação mais estreita entre as indústrias de defesa da Noruega e da Ucrânia" e que "agora os drones ucranianos serão fabricados na Noruega".

Nesta terça-feira, novos ataques russos deixaram sete mortos, entre eles uma criança, em várias partes do país, além de dezenas de feridos em toda a Ucrânia, informaram as autoridades regionais.

Desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foi lançada, o Exército russo realiza quase diariamente ataques com centenas de drones contra o país vizinho.

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