Alcaraz estreia com vitória no ATP 500 de Barcelona

O tenista espanhol Carlos Alcaraz avançou para a segunda rodada do torneio ATP 500 de Barcelona nesta terça-feira (14), ao derrotar sem grandes dificuldades o finlandês Otto Virtanen, vindo do 'qualifying', com parciais de 6-4 e 6-2.

O número dois do mundo só passou alguns apuros durante o primeiro set, no qual Virtanen teve a seu favor vários 'break points'.

Alcaraz chegou a precisar de atendimento de um fisioterapeuta devido a um desconforto no punho direito, embora o espanhol tenha tranquilizado a todos após a partida.

"Minha equipe e eu vamos tentar avaliar a situação da melhor maneira possível para ver o que aconteceu. Espero que não seja nada", disse ele.

"Já tive essa sensação uma ou duas vezes antes, e não passou disso. Nunca virou uma coisa séria", esclareceu ele, embora tenha admitido que, durante o segundo set, "tentei ter um cuidado a mais com a minha direita.

O tenista de Múrcia quebrou o saque de seu adversário no momento exato, com 5-4 no placar — para fechar o primeiro set, apesar de Virtanen ter conseguido uma vantagem de 40-15 nesse último game.

No segundo set, os dois jogadores trocaram quebras de serviço antes que Alcaraz quebrasse o saque de seu oponente mais uma vez, abrindo uma vantagem de 4 a 1.

O espanhol quebrou o saque de Virtanen uma última vez, quando vencia por 5 a 2, para enfim garantir a vitória e avançar à próxima fase.

Na segunda rodada, o espanhol vai enfrentar o tcheco Tomas Machac (atual 47º do ranking), o único jogador a vencer um set contra Jannik Sinner na semana passada, no Masters 1000 de Monte Carlo, nas oitavas de final.

"Talvez esta semana devesse ter sido para descansar, mas, no fim das contas, Barcelona sempre foi um lugar superespecial para mim desde a infância. Sempre que posso, desde que meu corpo permita, vou tentar vir para cá", disse Alcaraz após a partida.

O tenista chegou à capital catalã após perder a final de Monte Carlo para Sinner no domingo. Depois desse torneio, ele seguirá para o Masters 1000 de Madri, que começa na próxima semana.

Antes desta partida, o italiano Lorenzo Musetti também havia avançado à segunda rodada após derrotar o espanhol Martin Landaluce por 7-5 e 6-2.

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