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Mascherano renuncia ao cargo de técnico do Inter Miami

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AFP
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Repórter
14/04/2026 17:00

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O treinador argentino Javier Mascherano surpreendeu ao anunciar que não vai mais comandar o Inter Miami, time de Lionel Messi, alegando motivos pessoais, informou o clube norte-americano nesta terça-feira (14).

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No cargo de técnico desde novembro de 2024, 'El Jefecito' se despede de forma inesperada com apenas sete rodadas disputadas na temporada de 2026 da MLS, após o time conquistar o primeiro título de liga de sua história.

"Levarei sempre comigo a lembrança da nossa primeira estrela [título], e onde quer que eu esteja, continuarei a desejar ao clube nada além do melhor para o futuro. Não tenho dúvidas de que o clube continuará a alcançar grandes sucessos", disse Mascherano, citado no comunicado do time da Flórida.

O treinador de 41 anos deixa o cargo apenas quatro meses após ter conduzido a franquia ao seu primeiro título de liga no futebol norte-americano (MLS).

Com Messi e Rodrigo de Paul atualmente em preparação para a Copa do Mundo que se´ra disputada na América do Norte (de 11 de junho a 19 de julho), o Inter ocupa, no momento, a terceira colocação na Conferência Leste, somando 12 pontos em sete jogos, a quatro pontos do líder da conferência, o Nashville SC.

Foi, de fato, justamente o líder da conferência quem desferiu o golpe mais duro sofrido pelo clube da Flórida até o momento neste ano, ao eliminá-lo nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, torneio que era o principal objetivo da equipe de Messi nesta temporada.

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str-raa/mel/iga/mel/aam/am

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