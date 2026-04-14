Embaixadora do Líbano nos EUA chama de 'construtivas' conversas com Israel
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A embaixadora do Líbano nos Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, pediu um cessar-fogo durante o diálogo mantido nesta terça-feira (14) em Washington com representantes de Israel, que ela considerou "construtivo", segundo afirmou em um comunicado.
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"A reunião preparatória foi construtiva", disse a enviada do Líbano, que também "pediu um cessar-fogo" e o retorno das pessoas deslocadas aos seus lares. Ela ressaltou, ainda, "a plena soberania do Estado" sobre todo o território libanês.
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