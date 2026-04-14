Israel e Líbano concordam com negociações diretas após diálogo 'produtivo' (comunicado dos EUA)

Israel e Líbano concordaram em realizar negociações diretas após um "diálogo produtivo" entre as duas partes em Washington, anunciou o governo americano nesta terça-feira (14).

"Os participantes tiveram conversas produtivas sobre os passos para iniciar negociações diretas entre Israel e Líbano", informou, em um comunicado, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Tommy Pigott, que acrescentou: "Todas as partes concordaram em iniciar negociações diretas em um momento e local mutualmente acordados".

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