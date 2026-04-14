Embaixador de Israel chama diálogo com o Líbano nos EUA de 'intercâmbio maravilhoso'

O embaixador israelense nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, elogiou o "intercâmbio maravilhoso" nas conversas diretas de paz entre Israel e Líbano, realizadas nesta terça-feira (14), em Washington, ao afirmar que os dois países estavam "do mesmo lado".

"Tivemos um intercâmbio maravilhoso de mais de duas horas", disse Leiter a jornalistas ao fim do diálogo com a embaixadora libanesa no Departamento de Estado.

"Hoje descobrirmos que estamos do mesmo lado", acrescentou, antes de adicionar: "Ambos estamos unidos na nossa vontade de libertar o Líbano de uma potência de ocupação dominada pelo Irã, chamada Hezbollah", afirmou, em alusão ao grupo libanês pró-iraniano que combate as forças israelenses no sul do Líbano e que rejeitou os diálogos.

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