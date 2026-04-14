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Equador fará, contra Arábia Saudita e Guatemala, últimos amistosos antes da Copa do Mundo

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Repórter
14/04/2026 14:49

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O Equador enfrentará a Arábia Saudita e a Guatemala em seus últimos amistosos antes de estrear na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, anunciou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) nesta terça-feira (14). 

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A 'Tricolor' disputará as duas partidas nos Estados Unidos: contra a seleção saudita em Harrison, Nova Jersey, em 30 de maio; e contra a equipe centro-americana em Columbus, no dia 7 de junho. 

O Equador está no Grupo E do Mundial, ao lado de Alemanha, Curaçao e Costa do Marfim, enquanto os 'Falcões Verdes' da Arábia Saudita integram o Grupo H, com Espanha, Uruguai e Cabo Verde. 

A Guatemala não conseguiu se classificar para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México, que terá início no dia 11 de junho. 

Antes da Copa do Mundo, o elenco comandado pelo técnico argentino Sebastián Beccacece se reunirá na cidade americana de Columbus a partir de 25 de maio, onde fará "os ajustes finais" para a competição, segundo a FEF. 

Na partida contra a Arábia Saudita, a seleção do Equador completará seu 600º jogo internacional desde sua estreia, em 1938. 

Tendo se classificado como vice-campeã das Eliminatórias da América do Sul, a seleção equatoriana permanece invicta em sua campanha de preparação para o principal torneio de futebol do mundo, registrando empates contra Estados Unidos (1-1), México (1-1), Canadá (0-0), Holanda (1-1) e Marrocos (1-1). 

A equipe conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre a Nova Zelândia.

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sp/raa/aam

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