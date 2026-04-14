João Fonseca vence Tabilo em sua estreia no ATP 500 de Munique

O tenista brasileiro João Fonseca, número 35 do mundo, derrotou o chileno Alejandro Tabilo (nº 45) nesta terça-feira (14), na primeira rodada do torneio ATP 500 de Munique.

O carioca de 19 anos levou a melhor no saibro contra Tabilo, vencendo com parciais de 7-6 (7/1) e 6-3, uma doce vingança contra um rival que o havia eliminado na segunda rodada do torneio de Buenos Aires, em fevereiro.

Nas oitavas de final, na cidade alemã, Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (nº 26).

Com esta vitória de Fonseca, haverá dois tenistas sul-americanos nas oitavas de final em Munique: ele se juntando ao argentino Francisco Cerúndolo (nº 19), que garantiu sua vaga na segunda-feira após derrotar o indiano Sumit Nagal.

O principal cabeça de chave e atual campeão do torneio bávaro, o alemão Alexander Zverev (nº 3), teve que lutar muito para derrotar o sérvio Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 e 7-6 (7/2), e vai enfrentar o canadense Gabriel Diallo nas oitavas de final.

-- Resultados desta terça-feira do ATP 500 de Munique:

. Simples masculino - Primeira rodada:

Alexander Zverev (ALE/N.1) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2)

Flavio Cobolli (ITA/N.4) x Diego Dedura-Palomero (ALE) 6-4, 7-5

Zizou Bergs (BEL) x Marko Topo (GER) 6-1, 6-4

Vít Kopriva (CZE) x Justin Engel (GER) 6-3, 5-7, 6-2

Luciano Darderi (ITA/N.6) x Zhang Zhizhen (CHN) 7-6 (7/5), 3-6, 6-1

Denis Shapovalov (CAN) x Tallon Griekspoor (HOL/N.8) 6-4, 3-6, 6-2

Daniel Altmaier (ALE) x Marin Cilic (CRO) 6-2, 6-3

Alex Molcan (SVK) x Alexander Bublik (CAZ/N.3) 6-4, 6-2

João Fonseca (BRA) x Alejandro Tabilo (CHI) 7-6 (7/1), 6-3

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