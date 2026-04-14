Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA diz que impediu que seis navios partissem de portos iranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/04/2026 14:01

compartilhe

SIGA

O Exército dos Estados Unidos afirmou, nesta terça-feira (14), que impediu que seis navios zarpassem de portos iranianos durante as primeiras 24 horas do bloqueio naval à República Islâmica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Comando Central (Centcom), responsável pelas forças americanas no Oriente Médio, declarou que mais de 10.000 soldados americanos, mais de doze navios de guerra e dezenas de aeronaves participam do bloqueio. 

"Durante as primeiras 24 horas, nenhuma embarcação conseguiu atravessar o bloqueio americano e seis navios mercantes acataram as instruções das forças americanas para dar meia?volta e retornar a um porto iraniano no Golfo de Omã", afirmou o Centcom em uma publicação no X. 

"O bloqueio está sendo aplicado de forma imparcial a navios de todas as nações que entrem ou saiam de portos e zonas costeiras iranianas, incluindo todos os terminais iranianos no Golfo Árabe e no Golfo de Omã", acrescentou. 

Apesar da afirmação do Centcom de que nenhuma embarcação rompeu o bloqueio, dados de rastreamento do provedor de informação marítima Kpler mostraram que pelo menos dois navios que zarparam de portos iranianos cruzaram o Estreito de Ormuz na segunda?feira. 

As forças iranianas fecharam o estreito após o início da campanha aérea americana?israelense contra a República Islâmica, em 28 de fevereiro. 

No domingo, os Estados Unidos anunciaram o seu próprio bloqueio depois que as negociações de paz com o Irã fracassaram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/sms/mvl/mar/jc/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel orientemedio ormuz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay