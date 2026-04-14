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Rubio vê diálogo direto entre Israel e Líbano como 'oportunidade histórica' para paz duradoura

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AFP
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Repórter
14/04/2026 14:01

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, instou, nesta terça-feira (14), Israel e o Líbano a aproveitarem uma "oportunidade histórica" para a paz, com o início do primeiro diálogo direto, em décadas, entre os dois países em Washington.

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"Esta é uma oportunidade histórica. Temos consciência de que enfrentamos décadas de história e de complexidades que nos trouxeram até este momento único e à oportunidade que se apresenta aqui", declarou Rubio ao receber os embaixadores de Israel e do Líbano.

"A esperança é que possamos delinear um marco sobre o qual possa desenvolver-se uma paz atual e duradoura", acrescentou.

Mas afirmou que "se trata de pôr fim de forma definitiva a 20 ou 30 anos de influência do Hezbollah nesta parte do mundo", e advertiu que o processo "levará tempo".

Antes do encontro, o Hezbollah, o grupo libanês pró-iraniano que combate as forças israelenses no sul do Líbano e que não participa do diálogo, pediu que as conversas fossem canceladas, classificando-as de "inúteis".

O Líbano foi arrastado para a guerra regional em 2 de março, depois que o Hezbollah atacou Israel.

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lb/wd/mlm/ad/mar/mvl/rm/aa

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